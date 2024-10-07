NASA: запуск зонда к спутнику Юпитера Европе отложили из-за урагана «Милтон»

сегодня в 10:08

В Соединенных Штатах почти на месяц отложили запуск зонда к спутнику Юпитера. Это произошло из-за урагана «Милтон», сообщает газета « Известия » со ссылкой на NASA.

Миссию Europa Clipper хотели начать, чтобы проверить, насколько спутник Юпитера пригоден для жизни. Запуск зонда был назначен на 10 октября.

Однако из-за урагана «Милтон» процедуру отложили до 6 ноября. Зонд помещен в ангар компании Илона Маска Space X.

В случае запуска миссии аппарат будет собирать данные о спутнике Юпитера — Европе. Специалисты считают, что под его льдом может существовать океан, который по объему в два раза превышает земной.

Цель Europa Clipper — определить, существуют ли потенциально пригодные для жизни места на спутнике Юпитера Европе.

Ранее сообщалось, что для миссии Europa Clipper будут использовать тяжелую ракету-носитель Falcon Heavy, которая принадлежит компании SpaceX.

Спутник Юпитера Европу открыл Галилео Галилей в XVII веке.