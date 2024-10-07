NASA: запуск зонда к спутнику Юпитера Европе отложили из-за урагана «Милтон»
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В Соединенных Штатах почти на месяц отложили запуск зонда к спутнику Юпитера. Это произошло из-за урагана «Милтон», сообщает газета «Известия» со ссылкой на NASA.
Миссию Europa Clipper хотели начать, чтобы проверить, насколько спутник Юпитера пригоден для жизни. Запуск зонда был назначен на 10 октября.
Однако из-за урагана «Милтон» процедуру отложили до 6 ноября. Зонд помещен в ангар компании Илона Маска Space X.
В случае запуска миссии аппарат будет собирать данные о спутнике Юпитера — Европе. Специалисты считают, что под его льдом может существовать океан, который по объему в два раза превышает земной.
Цель Europa Clipper — определить, существуют ли потенциально пригодные для жизни места на спутнике Юпитера Европе.
Ранее сообщалось, что для миссии Europa Clipper будут использовать тяжелую ракету-носитель Falcon Heavy, которая принадлежит компании SpaceX.
Спутник Юпитера Европу открыл Галилео Галилей в XVII веке.