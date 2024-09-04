Аппарат NASA отправится к спутнику Юпитера Европе в поисках условий для жизни

В октябре этого года Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отправит на спутник Юпитера Европу специальный аппарат, который установит, есть ли там условия для жизни, сообщает ТАСС .

Миссия Europa Clipper стартует 10 октября в штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал. Для старта используют тяжелую ракету-носитель Falcon Heavy, принадлежащую компании SpaceX.

На сайте NASA отметили, что главная цель миссии понять, может ли покрытый льдом спутник Юпитера поддерживать жизнь. На аппарате есть все инструменты для проведения экспериментов в условии невесомости.

В материале NASA также отмечается, что под покровом Европы существует огромный океан, который в два раза превышает весь объем океанов Земли.

Европа — шестой по отдаленности от планеты спутник Юпитера, наименьший из четырех галилеевых спутников. Его открыл Галилео Галилей в XVII веке. Океан под ледяной поверхностью спутника выбрасывает минералы и газы, что может говорить о наличии там микроскопических форм жизни.

Ранее астронавт США Бутч Уилмор сообщил в Центр космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне в Техасе о странном шуме на пристыкованном к МКС корабле Starliner. В NASA также подтвердили о наличии непонятного происхождения помех, похожих на гидролокационный импульс.