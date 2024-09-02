Астронавт США Бутч Уилмор сообщил о «странном шуме» на корабле Starliner

Астронавт США Бутч Уилмор сообщил в Центр космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне в Техасе о странном шуме на пристыкованном к МКС корабле Starliner, в NASA также подтвердили о наличии непонятного происхождения помех, похожих на гидролокационный импульс, пишет ТАСС со ссылкой на портал Ars Technica.

«Из динамика (корабля Starliner — ред.) доносятся странные шумы <…>. Я не знаю, что является их источником», — сообщил Уилмор.

Известно о шуме на корабле Starliner стало благодаря метеорологу Робу Дейлу из Мичигана, который перехватил и обнародовал диалог NASA с астронавтом, который сообщил о шуме и попросил специалистов самостоятельно убедиться в его наличии. В NASA подтвердили, что зафиксировали странные звуки, после чего пообещали разобраться в ситуации.

В NASA пока никак не прокомментировали утечку информации. Американские СМИ отмечают, что голос астронавта был спокойным, когда он сообщал о шуме. Из этого можно предположить, что ничего серьезного не случилось.

NASA планирует отстыковать корабль Starliner от МКС 6 сентября и вернуть его на землю. Космический корабль отправили к МКС 5 июня силами корпорации Boeing, для компании это был первый запуск.

На борту корабля были астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Сначала они должны были вернуться на Землю 18 июня, затем 26 июня, а после их возвращение отложили на февраль 2025 года в составе миссии Crew-9.