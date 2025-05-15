Власти Брянска потратили 116 млн руб на нецелевые расходы, возбуждено дело

В Брянске прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту нецелевого расходования более 116 миллионов рублей должностными лицами из числа руководителей муниципального бюджетного учреждения «Дорожное управление», сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Брянской области .

Предварительно установлено, что руководители «Дорожного управления» Брянска потратили не на те нужды более 116 млн рублей из городского бюджета. Изначально выделенные деньги должны были быть потрачены на ремонт дорог, на установку искусственных дорожных сооружений, установку освещения улиц и на содержание фонтанов.

В ходе проверки выяснилось, что все средства ушли не на целевые нужды. На что именно должностные лица потратили бюджетные деньги, не уточняется, но по факту случившегося возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ «Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере».

Теперь компетентные специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.