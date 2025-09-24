Владелец «Жигулей» получил удары хоккейной клюшкой от водителя Kia в Москве

В Москве водитель Kia избил хоккейной клюшкой мужчину, который был за рулем «Жигулей», в ходе дорожного конфликта. Агрессор будет привлечен к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Все началось на перекрестке ул. Летчицы Тарасовой и Георгиевского проспекта, где стояли Kia и «ВАЗ 2106». Когда загорелся зеленый сигнал светофора, водитель южнокорейского авто начал сигналить и моргать фарами стоявшим впереди «Жигулям».

Следующее столкновение оппонентов произошло на другом светофоре около ул. Каменка. Агрессивный водитель Kia вышел из машины, направился к авто неприятеля и начал обвинять того в ненадлежащей манере вождения. В ходе конфликта он попытался выбить ногой телефон из рук водителя автомобиля «ВАЗ».

После этого неадекват достал из своей машины хоккейную клюшку и начал избивать оппонента. Он наносил удары по рукам, пытаясь выбить телефон, на который потерпевший снимал происходящее.

На агрессивного водителя завели уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Прокуратура контролирует привлечение мужчины к ответственности.

Ранее мужчина напал с молотком на микроавтобус с пассажирами в Омской области. Он не менее 5 раз ударил по стеклу пассажирского транспорта и угрожал водителю.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.