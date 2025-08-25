Мужчина напал с молотком на микроавтобус с пассажирами в Омской области

Водитель легкового автомобиля напал с молотком на микроавтобус с пассажирами в Омской области. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства дорожного конфликта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Водитель микроавтобуса ехал с пассажирами из населенного пункта Харламово. По словам мужчины, перед микроавтобусом двигался автомобиль Lada Granta, который неожиданно остановился. На звуковой сигнал реакции не последовало, поэтому водитель микроавтобуса совершил обгон.

о предварительным данным, затем водитель легкового автомобиля догнал микроавтобус и заблокировал ему путь. Из салона «Лады» вышел мужчина с молотком. По словам очевидцев, он не менее 5 раз ударил молотком по стеклу пассажирского транспорта и угрожал водителю. После этого между водителями произошла драка.

По словам нападавшего, его оппонент при обгоне задел «Ладу», повредив автомобиль. Однако сотрудники Госавтоинспекции не обнаружил следов столкновения.

Участники конфликта отправлены медицинское освидетельствование, а молоток изъят. В настоящее время устанавливается размер ущерба, нанесенного перевозчику. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.