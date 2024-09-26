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Подполье: ВКС РФ уничтожили F-16 во время атаки аэродрома в Староконстантинове

ВС РФ атаковали аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области на западе Украины. Во время атаки там могли стоять западные истребители F-16, рассказал РИА Новости координатор сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев.

Российские войска атаковали четырьмя ракетами военный аэродром ВСУ в Староконстантинове. Поражены анкерные укрытия. Там могли стоять переданные Западом F-16. Лебедев также отметил, что на территории военного аэропорта в Староконстантинове замечали иностранных пилотов.

«Их не на кукурузниках летать прислали», — отметил координатор подполья на Украине.

СМИ соседней страны подтверждали информацию о том, что ВКС РФ нанесли удары по военному аэропорту в Староконстантинове.

Ранее сообщалось, что первый F-16 был уничтожен в конце августа. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сказал, что это достойное начало для нового «вундерваффе».