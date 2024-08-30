В МИД РФ назвали ликвидацию F-16 из Patriot на Украине достойным началом

В МИД РФ иронично прокомментировали уничтожение F-16 на Украине. Это достойное начало для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов», написал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале .

«Достойное начало для нового „вундерваффе“ в руках бедуинов — американский самолет американской ракетой", — отметил он.

Ранее стало известно, что ВС РФ в Хмельницкой области могли сбить первый украинский истребитель F-16. Такие новости появились после того, как российские военные ударили по аэродрому Староконстантинов.

В The Wall Street Journal также отметили, что самолет не был сбит, а крушение произошло по вине пилота.

Украина получила от Запада истребители F-16 в конце июля. Военный эксперт Лукас Лейрос отметил, что они не переломят ход событий на поле боя, а станут трофеями РФ.