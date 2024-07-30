Военный эксперт и аналитик Лукас Лейрос считает, что истребители F-16, которые должны поставить Украине, станут трофеями РФ, сообщает Lenta.ru со ссылкой на InfoBRICS.

По мнению Лейроса, обещанные Украине истребители F-16 не переломят ход событий на поле боя. Он привел в пример слова главнокомандующего ВСУ Сырского, который говорил, что западные истребители, возможно, будут уязвимы перед огневой мощью России.

Лейрос считает, что F-16 ждет судьба танков Abrams и Leopard, которые были легкой для РФ целью. Эксперт уверен, что истребители станут военными трофеями, которые Россия будет демонстрировать на парадах.

Аналитик также уверен, что Киеву придется осознать свое поражение в конфликте, несмотря на наличие западного вооружения.

Ранее о незавидной участи F-16 говорилось в материалах газеты The Washington Post. В статье указывалось на то, что истребители не смогут подлетать слишком близко к линии фронта и станут легкой мишенью.