WP: истребители F-16 не изменят ситуацию на фронте в пользу украинской армии

Истребители F-16, которые Запад хочет передать в распоряжение украинской армии, не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя для ВСУ, сообщает Газета.ру.

По данным газеты The Washington Post, самолеты на начальном этапе не смогут подлетать слишком близко к линии фронта. Многие сомневаются, что F-16 помешают российским истребителям.

При этом издание не назвало точное количество самолетов, которые Украине отправят в этом году, но, возможно, это будет около 20 истребителей.

Ранее сообщалось, что самолеты ВВС Украины базируются в Польше и в иных странах для избежания атак со стороны России.