ВСУ могли потерять F-16 во время удара ВС РФ по аэродрому в Хмельницкой области

Источник, близкий к Минобороны России, сообщил, что Украина могла лишиться первого истребителя F-16 после того, как российские военные ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, пишет Telegram-канал SHOT .

В настоящее время информация проверяется российскими военными. Чтобы сделать официальное заявление, что F-16 действительно сбит, нужно уточнить несколько моментов.

ВС РФ нанесли ракетный удар по аэродрому в Хмельницкой области 27 августа. По информации разведки, именно в аэродроме Староконстантинов Украина хранила переданные странами Запада самолеты. После удара они подняли в воздух и кружили до трех часов, но когда приземлились — российские военные нанесли еще один удар.

Предварительно, именно во время второго удара ВСУ и потеряли F-16. Эта информация в настоящее время проверяется.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что якобы ВСУ уже применяли F-16. По его словам, с помощью истребителей представители киевского режима сбивали российские ракеты.