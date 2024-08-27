Зеленский утверждает, что ВСУ сбивали российские ракеты истребителями F-16

сегодня в 21:52

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы применили американские истребители F-16 во время массированного удара Вооруженных сил РФ, сообщает РИА Новости .

«В рамках этой огромной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты и дроны. И благодарим партнеров за то, что предоставили нам F-16», — сказал украинский лидер.

При этом он не назвал аэродромы базирования и число задействованных американских самолетов.

Зеленский добавил, что Киеву нужно еще больше истребителей и тренировать украинских пилотов.

Накануне российские военнослужащие нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса (ВПК). По данным Минобороны, все назначенные цели были поражены.