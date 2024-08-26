Армия России нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины

сегодня в 12:41

Российские военнослужащие нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса (ВПК), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели были поражены.

В понедельник утром сразу в нескольких регионах Украины прогремела серия взрывов, на территории страны объявлена воздушная тревога. В Киеве взрывы прозвучали дважды. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгал, при массированной атаке РФ пострадали объекты энергетической инфраструктуры в 15 областях страны.