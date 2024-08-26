Шмыгаль: 15 областей Украины пострадали из-за атаки РФ по объектам энергетики

сегодня в 11:00

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 15 областей страны пострадали из-за массированной атаки России по объектам энергетической инфраструктуры.

По словам Шмыгаля, РФ применила различные виды вооружения, в том числе крылатые ракеты и БПЛА. Целью были энергетические объекты. В некоторых областях развернуты так называемые «пункты несокрушимости».

«Украине нужны дальнобойное оружие и разрешение партнеров использовать его для ударов по российским объектам. Надеемся на поддержку наших союзников», — написал Шмыгаль в Telegram-канале.

Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре рассказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому про содержание нового американского пакета военной помощи Киеву. Стране передадут ракеты ПВО, противодроновое оборудование и противотанковые ракеты, а также боеприпасы.