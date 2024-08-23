США направят на Украину оружие и боеприпасы
Байден рассказал Зеленскому про американский пакет военной помощи Киеву
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре рассказал Владимиру Зеленскому про содержание нового американского пакета военной помощи Киеву, пишет РИА Новости.
«Киеву будут переданы ракеты ПВО, противодроновое оборудование и противотанковые ракеты, а также боеприпасы», — сообщил о содержании телефонного звонка в соцсети Х представитель Совета президента США по национальной безопасности.
Имя американского чиновника не было названо агентством. О реакции Зеленского также ничего не известно.
Ранее сообщалось, что Вашингтон может передать Киеву вооружения на 125 млн долларов.