США направят на Украину оружие и боеприпасы

сегодня в 22:30

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре рассказал Владимиру Зеленскому про содержание нового американского пакета военной помощи Киеву, пишет РИА Новости .

«Киеву будут переданы ракеты ПВО, противодроновое оборудование и противотанковые ракеты, а также боеприпасы», — сообщил о содержании телефонного звонка в соцсети Х представитель Совета президента США по национальной безопасности.

Имя американского чиновника не было названо агентством. О реакции Зеленского также ничего не известно.

Ранее сообщалось, что Вашингтон может передать Киеву вооружения на 125 млн долларов.