Объявлена воздушная тревога: серия взрывов прогремела по всей Украине

В понедельник утром взрывы раздались сразу в нескольких регионах Украины, на территории страны объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание «Страна» .

Так, по заявлению киевских властей, в столице Украины взрывы прозвучали дважды. На подступах к городу работает ПВО.

Целая серия взрывов прозвучала в Днепре. Очевидцы выложили в Сеть фото последствий произошедшего, на кадрах виден густой столб черного дыма. Также сообщается о работе ПВО в Днепропетровской области.

Кроме того, взрывы зафиксировали в Харькове и Хмельницком, Кривом Роге и Кременчуге, а еще в Винницкой области. Средства противовоздушной обороны сработали в Одесской области.