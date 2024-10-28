Вице-спикер парламента Ленобласти попала в ДТП с каретой скорой помощи

сегодня в 17:05

Вице-спикер Заксобрания Ленобласти Тюрина пострадала в ДТП с машиной «скорой»

В центре Санкт-Петербурга произошла авария с участием кареты скорой помощи. С транспортом медиков столкнулась машина, в которой ехала вице-спикер Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина, сообщает РЕН ТВ .

В результате ДТП член регионального парламента получила травмы. Тюриной оказали требуемую медицинскую помощь. Конкретный характер травм вице-спикера не приводится.

Прочие детали и обстоятельства автоаварии также не озвучиваются.

Ранее 39-летнего водителя автобуса задержали после ДТП на площади Восстания в Петербурге. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

