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Водителя автобуса задержали после ДТП в центре Петербурга

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в отношении водителя автобуса после аварии на площади Восстания в Петербурге. Мужчину задержали, сообщили в ГУ МВД по городу и региону.

«В отношении 39-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Мужчина задержан», — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали 11 пассажиров автобуса, в том числе трое детей. Двое человек до сих пор находятся в стационарах, один из них — в тяжелом состоянии.

ДТП произошло на площади Восстания в Санкт-Петербурге, там столкнулись несколько автомобилей и автобус.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс», водитель лазурного автобуса потерял сознание при повороте с Невского проспекта на Лиговский проспект.