Врач в Солнечногорске назвала график прохождения флюорографии

Заведующая центральной поликлиникой Солнечногорской больницы Светлана Зиброва объяснила, как часто флюорографию должны проходить разные группы пациентов и работники. Направление и результаты обследования можно получить в цифровом формате, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Заведующая центральной поликлиникой Солнечногорской больницы Светлана Зиброва рассказала о правилах прохождения флюорографии в рамках недели Минздрава, посвященной безопасности пациентов. Частота обследования зависит от состояния здоровья человека и его профессии.

«Здоровым лицам нужно проходить обследование не реже одного раза в два года. Пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания, диабетом, патологиями ЖКТ, а также медработники и сотрудники ЖКХ обследуются ежегодно. Работники роддомов, пациенты тубдиспансеров, лица после мест лишения свободы и получающие иммуносупрессивную терапию проходят флюорографию каждые полгода», — пояснила Светлана Зиброва.

Флюорография входит в диспансеризацию взрослого населения. Направление можно получить у лечащего врача или без приема специалиста — в кабинете «Справка в 1 шаг» центральной поликлиники. Заключение доступно в личном кабинете на портале госуслуг без повторного визита в медучреждение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.