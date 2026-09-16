Фестиваль для будущих родителей пройдет в Истре 24 сентября

Наро-Фоминский перинатальный центр 24 сентября проведет в Истре фестиваль для будущих родителей с консультациями специалистов, УЗИ и занятиями по подготовке к родам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Наро-Фоминский перинатальный центр проведет 24 сентября в 11:00 в Истре выездной фестиваль для будущих родителей. В программе запланированы экспертные УЗИ для будущих мам, занятия по дыханию и обезболиванию в родах, арт-терапия с психологом, йога, а также выступления специалистов по детской реабилитации.

Гости смогут получить индивидуальные консультации и ответы на вопросы. Для будущих отцов подготовят программу о партнерских родах. Мужчины также смогут испытать аппарат, имитирующий схватки. Участникам вручат подарки, а главным призом лотереи станет сертификат на роды в родзале «Комфорт».

«Мы приезжаем в Истру не с лекцией, а с праздником, потому что уверены: подготовка к родам не должна быть скучной. Наша задача — чтобы будущие мамы и папы ушли от нас спокойными, информированными и уверенными в своих силах», — отметила главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

Мероприятие пройдет по адресу: Истра, ул. Урицкого, 83, здание взрослой поликлиники, третий этаж, конференц-зал. Необходима предварительная запись по телефону +7 (800) 550-30-03. Организаторы приглашают прийти всей семьей.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.

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