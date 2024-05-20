Вице-президент Ирана подтвердил гибель президента Раиси

сегодня в 07:40

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели президента Эбрахима Раиси и его делегации в результате крушения самолета, сообщает РИА Новости.

На борту вместе с президентом Ирана находились министр иностранных дел и официальные лица. Место крушения вертолета располагалось в труднодоступном районе села Узи.

Спасательная операция осложнялась сильным туманом и темнотой.

Москва по поручению президента РФ Владимира Путина отправила в Иран две группы спасателей со техникой, кинологами и вертолетом.