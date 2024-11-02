Вице-мэра Владивостока Ляйфера посадили на 7,5 лет по делу о взятке

Вице-мэра Владивостока Алексея Ляйфера признали виновным по делу о получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Первореченский районный суд Владивостока приговорил его к 7,5 года заключения, сообщает ТАСС .

Отбывать наказание Ляйфер будет в исправительной колонии строгого режима. Также он выплатит штраф в размере 3 млн рублей.

По версии следствия, подсудимый получил взятку в размере 300 тыс. рублей от коммерческой организации за заключение договора на аренду земли для строительства многоквартирного дома. Также он подстрекал начальника управления муниципальной собственности Владивостока на превышение должностных полномочий при совершении сделки.

Ляйфера арестовали в январе прошлого года. В должность вице-мэра он вступил в 2021 году, занимался управлением муниципальной собственностью, архитектурой, градостроительством и охраной окружающей среды.

Ранее в отношении высокопоставленного представителя подведомственной службы Минтранса России возбудили уголовное дело за получение взятки. Подозреваемый получал взятки от предпринимателя в виде элитных автомобилей, а также оказания услуг имущественного характера на общую сумму более 74 млн рублей.