На представителя подведомственной службы Минтранса РФ возбудили дело о взятке

По данным следствия, в период с 2014 по 2021 год подозреваемый, занимая различные должности, получал взятки от предпринимателя в виде элитных автомобилей, а также оказания услуг имущественного характера на общую сумму более 74 млн рублей.

За это фигурант предоставлял бизнесмену и его компании общее покровительство. Также подозреваемый за взятку проявлял попустительство по службе.

На представителя подведомственной службы Минтранса России возбудили дело по факту получения взятки. По месту его жительства и работы проходят обыски. Изымаются предметы имеющие значение для следствия. Другие обстоятельства совершения преступления выясняются.

Ранее следователи возбудили уголовное дело на генерал-майора ВС РФ Оглоблина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.