Следователи возбудили уголовное дело на генерал-майора ВС РФ Оглоблина

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Информационный центр СК России.

Уголовное дело возбудили по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, в период с 2016 по 2021 год Оглоблин получил взятку в размере более 10 млн рублей от пермского телефонного завода «Телта». Денежные средства он получил за помощь при исполнении гособоронзаказа на поставку устройств связи для Минобороны.

235-й гарнизонный военный суд арестовал Оглоблина. Расследование продолжается.

Ранее первый заместитель петербургского комитета по транспорту Ренат Ягудин попытался оригинально избавиться от взятки — он швырнул в окно своего автомобиля 2,5 млн рублей и хотел скрыться от сотрудников ФСБ.