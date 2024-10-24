В Петербурге чиновник выкинул в окно 2,5 млн руб при задержании

Чиновник в Петербурге выкинул полученную взятку в окно и пытался скрыться от ФСБ

Первый заместитель петербургского комитета по транспорту Ренат Ягудин попытался оригинально избавиться от взятки — он швырнул в окно своего автомобиля 2,5 млн рублей и попытался скрыться от сотрудников ФСБ, сообщает РБК .

По версии следствия, Ягудин договорился со своим знакомым, чтобы тот передал ему взятку от некой коммерческой организации. Чиновник содействовал компании в заключении госконтракта на поставку транспортной инфраструктуры.

Когда Ягудин понял, что схема раскрыта, он швырнул из окна машины 2,5 млн рублей и попытался скрыться. Однако в скором времени его все равно задержали.

В доме у чиновника прошли обыски. У Ягудина изъяли 30 млн рублей, которые он хранил в рублях и долларах. Также у него обнаружили дорогостоящие часы и ювелирные украшения. Решает вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и адвоката. Деньги пошли на то, чтобы специалист организовал экс-сенатору привилегированные условия: получение сверх установленных лимитов звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач и так далее.