На заключенного экс-сенатора Арашукова возбуждено дело о взятке сотруднику УФСИН

Следователи возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и адвоката, сообщается на сайте СКР.

С июля по октябрь этого года Арашуков, который осужден на пожизненное заключение и находится в ИК-6 («Черный дельфин»), через адвоката передал сотруднику УФСИН РФ по Оренбургской области взятку в размере от 3 млн рублей.

Деньги пошли на то, чтобы специалист организовал экс-сенатору привилегированные условия: получение сверх установленных лимитов звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ, отбывания наказания в одной камере с нужными ему заключенным.

Арашукову предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенная в особо крупном размере). За это предусмотрено максимальное наказание в виде 15 лет тюремного заключения.

Следователи вместе с ФСБ продолжают устанавливать других участников данного преступления.

Рауф и Рауль Арашуковы были задержаны в январе 2019 года. Арашукова-младшего задержали на заседании СовФеда. Семье экс-сенатора принадлежали свыше 90 автомобилей, в том числе Porsche, Mercedes, Lexus и т. д. Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампреда общественного молодежного движения «Адэге-Хэсэ» в Карачаево-Черкессии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Еще они обвинялись в похищении у «Газпрома» свыше 4,4 млрд рублей.