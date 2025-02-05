Виртуальная карта: мошенники освоили новый метод кражи денег у россиян

Мошенники стали создавать виртуальные копии чужих банковских карт, которые они используют для кражи денег. Аферисты заносят виртуальные карточки жертв на свои смартфоны и, посещая банкомат, снимают с них средства, сообщает «Царьград» со ссылкой на Центробанк.

В Банке России рассказали, что мошенники звонят людям и начинают уверять, что кто-то якобы пытается воспользоваться их счетом. Для пресечения этого, как утверждают аферисты, необходимо установить на смартфон «приложение Центробанка» или другой подобный ресурс. В действительности такие приложения являются вредоносными, предупредили в регуляторе.

После этого злоумышленники просят жертву зайти в приложение и дать ему считать банковскую карточку, после чего требуют продиктовать код из пришедшего СМС. Благодаря этому аферисты получают виртуальную копию карты жертвы, с которой они могут снять деньги.

В ЦБ посоветовали не сообщать информацию о своих банковских счетах, персональные данные или коды из СМС незнакомым людям. Не нужно устанавливать и приложения, если об этом просит анонимный собеседник. При возникновении любых подозрений лучше напрямую звонить в банк, подчеркнули в регуляторе.