Виновный во взрыве АЗС в Грозном понесет наказание в рамках уголовного дела

сегодня в 17:25

СК: в Грозном открыли уголовное дело из-за взрыва на АЗС

СУ СК России по Чеченской Республике открыло уголовное дело из-за взрыва на автозаправочной станции в Грозном. В результате инцидента умерли четверо человек, среди которых двое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Следкома.

Уголовное дело открыто по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса России — «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Огонь уже потушен. На месте происшествия работают наиболее эффективные криминалисты и следователи СК. Выясняются обстоятельства инцидента.

Пожар, начавшийся примерно в 15:30, охватил площадь 900 квадратных метров. Его тушили 35 человек и семь единиц техники. Возгорание ликвидировали около 17:00.