Огонь на АЗС в Грозном охватил 900 «квадратов». Пожар потушен

сегодня в 17:07

МЧС: пожар на АЗС в Грозном ликвидирован на 900 кв м

Специалисты МЧС РФ потушили пожар на автозаправочной станции в Грозном. Огонь охватил 900 кв. м, сообщает пресс-служба ведомства.

К тушению привлекали 35 сотрудников и 7 единиц техники. Сейчас конструкции заправки проливают и разбирают.

Погибли четыре человека, среди жертв трагедии — двое детей.

Взрыв произошел около 15:30 на АЗС «Лидер» на проспекте Мохаммеда Али. Во время инцидента цистерна на огромной скорости пролетела по дороге в сторону жилого дома, находящегося рядом.

Она смяла припаркованный автомобиль и убила несколько человек. Машина получила критические повреждения.