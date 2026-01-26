Виновата непогода: 20 автомобилей столкнулись на трассе в Кубани

сегодня в 11:49

20 автомобилей столкнулись на трассе в Кубани

Массовое ДТП с участием 20 автомобилей произошло в Краснодарском крае утром 26 января. Организована проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла на автомагистрали М 4 «Дон» в районе хут. Молькино. В результате инцидента пострадали пять человек.

Их госпитализировали в городскую больницу г. Горячий Ключ. Среди пострадавших водители и пассажиры транспортных средств, попавших в ДТП.

По предварительным данным, авария произошла вследствие непогоды. Прокуратура города организовала проверку.

Правоохранители дадут оценку соблюдению законности при осуществлении деятельности по содержанию автомобильной дороги. Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят в полиции.

Ранее в Шпаковском районе Ставропольского края в результате дорожного происшествия с двумя машинами погибли четыре человека. Еще двое детей получили травмы.

