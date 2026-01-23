ГАИ показала жуткое видео с места ДТП с четырьмя погибшими на Ставрополье

В Шпаковском районе Ставропольского края в результате дорожного происшествия с двумя машинами погибли четыре человека, еще двое детей получили травмы. На месте происшествия работала ГАИ, которая показала видео с места происшествия в своем Telegram-канале .

Предварительно установлено, что 23 января около 19:00 на 5-м километре трассы под названием «Обход села Татарка», произошло лобовое столкновение двух транспортных средств: Hyundai и Lada Granta.

В результате жуткой аварии погибли четыре человека: водитель Hyundai и два его пассажира, включая одного подростка, а также погиб водитель Lada Granta. Двое детей из автомобиля Hyundai получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медучреждение города Ставрополя.

На опубликованных кадрах видно, что от транспортных средств практически ничего не осталось. Оба автомобиля сильно покорежены. Сотрудники МЧС в том числе применяли физическую силу, чтобы разжать детали машин.

В настоящий момент все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

