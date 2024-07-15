Видео: женщину-консьержа жестоко зарезали в Кузбассе

Кадры жестокого убийства женщины, работавшей консьержем в одном из жилых многоквартирных домов Новокузнецка, попали в соцсети. Фото с места событий публикует журнал «Сiбдепо» .

Подозреваемый напал на потерпевшую с ножом в доме на улице Свердлова. Пострадавшая погибла на месте.

Мужчину задержали. Ведется расследование убийства горожанки.

Комментаторы под видео утверждали, что нападавший — местный житель, который проживал в этом же доме. После нападения на консьержа соседка вызывала скорую помощь, однако погибшая уже перестала дышать.

Другой свидетель попытался задержать злоумышленника, ему помогла подоспевшая полиция. При задержании фигурант находился в неадекватном состоянии.

В конце июня в Оренбургской области 31-летний мужчина убил своих родителей, чтобы они не страдали после его суицида. Он взял молоток и нанес им множественные удары по голове. Подозреваемого задержали, суд арестовал его до 1 сентября.