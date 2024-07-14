Под Оренбургом мужчина убил родителей, чтобы те не страдали после его суицида

В Оренбургской области 31-летний мужчина убил своих родителей, чтобы они не страдали после того, как тот покончит с собой. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает aif.ru .

Трагедия произошла в конце июня. В день убийства Вячеслав К. пожаловался родителям, что из-за определенных проблем не хочет жить. Родители ответили, что очень любят Вячеслава и не представляют свою жизнь без него. После этого мужчина взял молоток и нанес родителям множественные удары по головам.

Тела родителей он спрятал в погребе, закидал их окровавленными вещами, а затем заколотил крышку подвала. После убийства Вячеслав уехал в Москву, где, по его словам, он планировал покончить с собой. Тревогу по факту пропажи семьи подняла соседка.

По словам близких семьи, родители мечтали, чтобы сын женился и обзавелся детьми. Но Вячеслав много работал и не торопился создавать семью.

«Я очень шокирован этой новостью, что он убил родителей. Мое мнение — это влияние соцсетей, видимо, кто-то может испортить мозги человеку. Либо это новая форма терактов, либо он психически нездоров», — рассказал друг убийцы.

Правоохранительные органы задержали Вячеслава. В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину. Суд арестовал его до 1 сентября, расследование уголовного дела продолжается.