Видео: задержан стрелок из Маркса, который убил водителя и ранил пассажира

41-летнего Рубика Акопяна, владеющего Toyota Land Cruiser, задержали в Марксе Саратовской области по подозрению в убийстве Михаила К. в ходе дорожного конфликта, сообщает SHOT .

Предварительно установлено, что Акопян мог убить автомобилиста, а также ранить его пассажира и скрыться с места преступления. Во всяком случае, иномарка, которую молодые мужчины подрезали на Lada Oka, принадлежит именно 41-летнему подозреваемому.

Правоохранители нашли владельца Land Cruiser, который сбежал с места стрельбы, и задержали его. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

По данным Mash, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Если второй пострадавший во время стрельбы мужчина тоже скончается, Акопяна могут приговорить к пожизненному сроку заключения.

Ранее сообщалось, что в Марксе Саратовской области во время дорожного конфликта погиб мужчина. Оказалось, водитель иномарки, которую подрезал потерпевший, взбесился и не смог простить выходку.