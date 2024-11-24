Открывший стрельбу водитель в Марксе взбесился из-за того, что его подрезали

Водитель автомобиля марки Toyota Land Cruiser схватился за пистолет и открыл стрельбу из-за того, что управлявший Lada Oka мужчина его подрезал, пишет SHOT .

Стрельба произошла в районе парка Победы 24 ноября. В результате происшествия 33-летний мужчина получил смертельные травмы.

По данным Mash, водитель иномарки настолько взбесился, что намеренно догнал подрезавшую его машину. Сначала между участниками дорожного движения завязался словесный конфликт, но решить его дипломатическим способом не получилось.

В итоге один мужчина погиб, а второй с серьезными травмами доставлен в больницу. В обстоятельствах случившегося теперь разбирается полиция. Стрелок сбежал с места происшествия, в настоящее время его активно ищут.