Продюсер назвал две причины конфликта лидера группы «Звери» с залом

Новосибирский продюсер Юрий Турцев предположил, что конфликт Ромы Зверя со зрителями мог быть пиар-ходом или эмоциональной реакцией на молчание зала, сообщает Om1 Новосибирск .

Эксперт прокомментировал конфликт лидера группы «Звери» Романа Билыка, известного как Рома Зверь, со зрителями на концерте. Артист эмоционально отреагировал на публику, которая не поддержала его во время песни.

«Первая версия — это осознанный пиар-ход. В последнее время о группе и ее лидере говорят не так часто, как раньше. Подобные истории быстро разлетаются по СМИ и социальным сетям, поэтому нельзя исключать, что конфликт мог дополнительно привлечь внимание к артисту», — считает Турцев.

Второй причиной продюсер назвал неудачную реакцию музыканта на поведение зала.

«Не всегда публика будет подпевать артисту. Сегодня многие приходят на концерты, чтобы послушать музыку, снять видео или просто насладиться атмосферой. Это нормально. На мой взгляд, даже если артисту не понравилась реакция зала, подобные высказывания в адрес зрителей недопустимы. Артист такого уровня должен уважать свою аудиторию», — отметил Турцев.

По словам продюсера, слушатели вправе по-разному выражать эмоции, а уважение к публике важно для долгой творческой карьеры.

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