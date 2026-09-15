Школа приемных родителей проводит занятия в Мытищах, Королеве и Пушкине

Школа приемных родителей семейного центра «Ступени» проводит занятия для кандидатов в опекуны и усыновители в Мытищах, Королеве и Пушкине. Запись открыта на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Специалисты семейного центра помощи семье и детям «Ступени» — педагог-психолог, врач-педиатр и юрисконсульт — готовят граждан, желающих принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Они также проводят психологическое обследование кандидатов и сопровождают замещающие семьи, оказывая педагогическую, психологическую, социальную и юридическую помощь.

Для оформления опеки или усыновления необходимо подготовить документы, пройти обучение в Школе приемных родителей, получить заключение по итогам психологического обследования и обратиться в органы опеки по месту жительства. Решение о возможности быть усыновителем, опекуном или попечителем принимают органы опеки после рассмотрения документов.

Служба сопровождения замещающих семей приглашает родителей на дополнительные 12-часовые модули «Дети с психиатрией» и «Дети с девиантным поведением». Лекции пройдут онлайн, практикумы — очно. Занятия по первому модулю состоятся в Мытищах с 21 по 30 сентября, в Пушкине с 19 по 27 октября, в Сергиево-Посадском округе с 16 по 25 ноября и в Королеве с 23 ноября по 3 декабря 2026 года. Второй модуль проведут в Сергиево-Посадском округе с 14 по 22 сентября, в Мытищах с 1 по 8 октября, в Королеве с 26 октября по 4 ноября и в Пушкине с 10 по 18 ноября.

Участница обучения рассказала, что семинар помог ей понять, как действовать при сложностях в воспитании ребенка с оппозиционно-вызывающим расстройством. «Семинар дал мне не только знания, но и моральное право не винить себя в том, что я не справилась, а действовать профессионально», — поделилась она.

Справки можно получить в семейном центре «Ступени» по телефону: 8 (496) 531-66-70.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что в Подмосковье очень востребована действующая школа для будущих приемных родителей.

«Дети-сироты. Я об этом говорю, пожалуй, каждый год, потому что для всех это чувствительная тема. И еще раз повторяю, что детских домов, у нас их было 44, у нас нет», — сказал губернатор.