В Королеве 18–20 сентября откроют 91 участок для голосования

Избирательные участки в Королеве будут работать с 18 по 20 сентября, включая временный участок в городской больнице, сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Владимир Печенин.

Голосование в Королеве пройдет с 18 по 20 сентября. В округе откроют 90 избирательных участков, еще один временный участок будет работать в стационаре Королевской городской больницы для пациентов, находящихся на лечении.

Участки начали принимать заявления о голосовании по месту нахождения 9 сентября. Безопасность обеспечат усиленные наряды и рамки металлодетекторов. Сотрудники прошли инструктажи по технике безопасности и отработали действия с МВД, Росгвардией и МЧС. Также с «Россетями» проверили организацию бесперебойного электроснабжения.

Информаторы повторно обходят адреса избирателей, которых ранее не застали дома. Если жильцов снова нет, на дверной ручке оставляют информационный адрес. Впервые голосующим подарят емкости для воды с символикой наукограда, еще один подарок от Московской области пока не раскрывают.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.