Дело о теракте возбудили после массированной атаки на Таганрог

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт) после массированной атаки ВСУ на Таганрог Ростовской области, которая произошла в ночь на 15 сентября, сообщает пресс-служба СК РФ.

Украинская армия атаковала дома, объекты гражданской инфраструктуры, произошли возгорания, есть разрушения. В том числе пострадали аграрные помещения и склад Ozon.

На местах происшествий следователи и криминалисты проводят комплекс мероприятий для сбора доказательств и установления конкретных лиц, которые атаковали город. Правовую оценку дадут действиям каждого причастного к преступлению.

Глава Таганрога Светлана Кабулова в мессенджере МАКС отметила, что также при атаке ВСУ повреждены учебное заведение, коммерческое здание и газовая труба. Самое главное, что никто не пострадал.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.