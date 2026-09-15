Более 70 тыс жителей Подмосковья прошли медреабилитацию с начала года

Зампред правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что с начала этого года более 70 тыс. жителей Подмосковья прошли медицинскую реабилитацию после болезней, травм и операций, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Московской области могут пройти медицинскую реабилитацию после сосудистых катастроф, при нарушениях функций нервной и костно-мышечной систем, а также после травм и операций. Помощь оказывают в отделениях круглосуточных и дневных стационаров, а также в поликлиниках.

Для маломобильных пациентов реабилитацию организуют на дому, в том числе с использованием телемедицинских технологий. Программу восстановления для каждого пациента подбирают индивидуально с учетом нарушенных функций организма.

«Реабилитация может включать лечебную физкультуру, физиотерапию, занятия с применением интерактивных технологий и тренажеров с биологической обратной связью и другие методы восстановления. С начала года медицинскую реабилитацию в Подмосковье прошли уже более 70 тыс. жителей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Медицинскую реабилитацию проводят бесплатно по полису ОМС. Направление при наличии показаний выдает лечащий врач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.