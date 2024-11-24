Один человек погиб и один ранен в результате стрельбы в Саратовской области
SHOT: неизвестный открыл стрельбу в городе Марксе Саратовской области
Фото - © Telegram-канал SHOT
Неизвестный начал стрелять по прохожим в городе Марксе Саратовской области. Он уехал с места нападения на машине, сообщает SHOT.
Из-за инцидента в Саратовской области задействовали план «Перехват». Нападение произошло рядом с парком Победы в Марксе.
По предварительным данным, один человек получил ранения и один умер. Нападавшего разыскивают.
Ранее в торговом центре в Каменске-Уральском произошла стрельба. Два человека получили ранения.