Атака БПЛА в Нижнекамске унесла жизни Динары и Раили

При атаке беспилотников на Нижнекамск погибли две пассажирки такси — 28-летняя Динара и 25-летняя Раиля. Еще 14 человек получили ранения, сообщает RT .

Ночью 13 сентября беспилотники атаковали Нижнекамск. На перекрестке улиц 30 лет Победы и Студенческой осколки повредили такси: погибли Динара из Елабуги и Раиля, еще два человека в машине получили тяжелые травмы. Всего ранения получили 14 человек; поврежден жилой дом, на промышленном предприятии возник пожар.

Динара приехала в Нижнекамск к подругам, с которыми училась в педагогическом колледже. Ее похоронили 14 сентября в Елабуге. Раиля переехала в Нижнекамск из Самарской области десять лет назад, работала воспитателем в детском саду; ее похоронили в Шенталинском районе. Ее сестра Рима находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористической атаке вооруженных формирований Украины на Нижнекамск по статье 205 Уголовного кодекса России. Следователи и криминалисты работают на местах происшествия, эксперты изучат фрагменты беспилотников и другие вещественные доказательства.

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