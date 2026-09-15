Россиянка застряла в аэропорту Тель-Авива из-за наличных рублей в кошельке

Жительница Санкт-Петербурга вторые сутки не может покинуть аэропорт израильского Тель-Авива из-за отказа во въезде в страну. Она отправилась в Израиль с туристическими целями, сообщает SHOT .

28-летняя Елизавета отправилась в Израиль ради отдыха на Мертвом море. На паспортном контроле сотрудница миграционной службы допросила путешественницу.

Сотрудница миграционной службы заявила, что понятия «туризм» в Израиле сейчас нет. Поводом для отказа в пропуске через границу стало наличие в кошельке девушки наличных рублей — обменять их в Израиле нельзя. Еще у девушки не было официального приглашения от родственников, живущих на территории государства.

После решения о депортации сотрудники аэропорта не посадили туристку на обратный рейс, забыв о ней. В результате девушке пришлось провести ночь в терминале в ожидании следующего самолета.

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