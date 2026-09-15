USD
Доллар США
84,24
-0.12 %
EUR
Евро
97,30
-0.47 %
CNY
Китайский Юань
12,55
0.15 %
GBP
Фунт стерлингов
113,52
-0.52 %

Аскольду Запашному экстренно вызвали врачей из-за приступа аритмии

Культура

Фото - © РИА Новости

48-летнему артисту цирка Аскольду Запашному потребовалась экстренная помощь врачей ночью. У него возник приступ аритмии, сообщает Mash.

Прибывшая бригада скорой помощи диагностировала у артиста приступ мерцательной аритмии.

Медикам удалось на месте стабилизировать нарушение сердечного ритма. От госпитализации артист отказался.

Врачи настоятельно рекомендовали Запашному в ближайшие дни пройти глубокое медицинское обследование. Ему также нужно скорректировать терапию.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.