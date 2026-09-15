Аскольду Запашному экстренно вызвали врачей из-за приступа аритмии
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48-летнему артисту цирка Аскольду Запашному потребовалась экстренная помощь врачей ночью. У него возник приступ аритмии, сообщает Mash.
Прибывшая бригада скорой помощи диагностировала у артиста приступ мерцательной аритмии.
Медикам удалось на месте стабилизировать нарушение сердечного ритма. От госпитализации артист отказался.
Врачи настоятельно рекомендовали Запашному в ближайшие дни пройти глубокое медицинское обследование. Ему также нужно скорректировать терапию.
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