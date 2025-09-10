Видео: в Архангельске байкер на полном ходу влетел в машину и чудом выжил

Авария произошла на Комсомольской улице. На опубликованных кадрах видно, как женщина за рулем «паркетника» не уступила байкеру дорогу на перекрестке. Мотоциклист на полном ходу влетел в машину, которая получила значительные повреждения. От удара байкер вылетел с мотоцикла, пролетел несколько метров и упал на дорогу.

Пострадавшему удалось выжить. Его экстренно госпитализировали в городскую больницу.

Ранее байкер разбился при наезде на бордюрный камень на Москворецкой набережной в центре столицы. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

