Наехал на камень: байкер погиб в страшной аварии в центре Москвы

В центре Москвы байкер наехал на камень и насмерть разбился

Мотоциклист погиб при аварии в центре Москвы. Предварительно, байкер разбился при наезде на бордюрный камень, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Мотоциклист попал в ДТП на Москворецкой набережной, около дома № 9. Мужчина погиб сразу же после аварии.

На месте гибели байкера работают дорожные полицейские и сотрудники следственно-оперативной группы. Прочие подробности случившегося выясняются.

«МК: срочные новости» добавляет, что перед смертью байкера могли «подрезать». По данным издания, мотоциклист врезался в дорожный знак и вылетел с сидения, после чего погиб при падении на дорогу.