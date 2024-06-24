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Опубликованы кадры нападения террористов на наряд ДПС в Махачкале 23 июня

В сети появилось видео с нападением террористов на наряд ДПС на улице Буйнакского в Махачкале 23 июня, сообщает SHOT .

На кадрах видно, как боевики расстреливают наряд ДПС. Это произошло 23 июня примерно между 18:30 и 19:00 по московскому времени.

На видео можно распознать Османа Омарова, сына экс-главы Сергокалинского района. Там террористы убили двоих полицейских.

В результате теракта в Дербенте и Махачкале погибло 20 человек, в том числе полицейские и мирные жители. Всех боевиков удалось ликвидировать.