Видео: Су-30 и Ми-8 уничтожают катера ВСУ, пытавшиеся атаковать Крымский мост

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В Сети опубликовали кадры боя вертолета Ми-8 и истребителя Су-30 с безэкипажными катерами ВСУ, которые пытались атаковать Крымский мост. Атаку удалось отразить, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Кадры обстрела российских вертолетов сняты с катеров. На них можно увидеть, как Ми-8 отстреливает тепловые ловушки. Затем в небе появляется Су-30. Истребитель обстреливает катер из авиационной пушки.

Чтобы отвлечь российских военных, ВСУ использовали катера с блоками авиационных ракет и пулеметными турелями. Противник пытался прорваться, но атака была отражена.

Ранее стало известно, что ВСУ впервые атаковали Крымский мост, применив новейшие безэкипажные польские катера «Гавия», которые активно тестировались в середине ноября. Также в атаке применялись украинские катера Magura-V5 и Sea Baby.