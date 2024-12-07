Mash: ВСУ впервые атаковали Крымский мост новейшими польскими катерами «Гавия»

Кроме БЭК «Гавия», в атаке применялись украинские катера Magura-V5 и Sea Baby. Украинские военные планировали, что до моста должны были доплыть около 10 БЭК, однако ВС РФ уничтожили все надводные дроны.

Морские дроны польского производства активно тестировались с ноября в городе Гдыня, после чего их передали ВСУ.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности страны направить военные силы для обеспечения мира. По ее словам, немецкие войска могут быть отправлены при достижении соглашения о прекращении боевых действий.