Видео: страшный оползень в Пакистане сносит все на своем пути

Минимум 7 человек погибли во время страшного оползня в Пакистане
Происшествия

Фото - © скриншот

В Пакистане сошел страшный оползень. Природная стихия буквально сносила все на своем пути, сообщает SHOT.

На данный момент известно, что оползень унес жизни минимум семи человек. Груда камней и воды снесла волонтеров, которые ремонтировали поврежденный наводнением дренажный канал.

На снятых очевидцами кадрах видно, как оползень стремительно сходит с горы. Он сносит большие деревья и все на своем пути.

