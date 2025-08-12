Видео: страшный оползень в Пакистане сносит все на своем пути
Минимум 7 человек погибли во время страшного оползня в Пакистане
Фото - © скриншот
В Пакистане сошел страшный оползень. Природная стихия буквально сносила все на своем пути, сообщает SHOT.
На данный момент известно, что оползень унес жизни минимум семи человек. Груда камней и воды снесла волонтеров, которые ремонтировали поврежденный наводнением дренажный канал.
На снятых очевидцами кадрах видно, как оползень стремительно сходит с горы. Он сносит большие деревья и все на своем пути.
